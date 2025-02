Inter-news.it - L’Inter incrocerà per la terza volta un Milan rivoluzionato

Le sfide trae Inter in questa stagione sono segnate da una costante, cioè il fatto che i rossoneri si trovano sempre all’inizio di una rivoluzione.SITUAZIONE RIPETUTA – Il destino degli incroci tra Inter ein questa stagione è quantomeno curioso. Arrivati infatti allasfida, il ripresentarsi ancora unadella stessa situazione è qualcosa di più di una coincidenza. Nello specifico, nel derby di ritorno di campionato i nerazzurri si troveranno ad affrontare i rossoneri al primo passo di una rivoluzione. Esattamente come all’andata e in Supercoppa.CAMBIAMENTI IN ATTO – Oggi infatti ilsta vivendo un mercato di fuoco. All’improvviso qualcosa è cambiato, e le operazioni hanno iniziato a sommarsi. In uscita e in entrata. Col risultato che in pochi giorni Conceicao si trova a dover lavorare su una squadra senza più alcuni riferimenti e con nuovi titolari da integrare.