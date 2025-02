Lanazione.it - L’intelligenza artificiale abita qui. Il prof nella squadra di DeepSeek

Un docente universitario di Sansepolcroequipe che lavora sulla intelligenza, confermando l’Italia nelle vesti di Paese di eccellenzaricerca scientifica. È ilessor Alfredo Milani, 63 anni, che per decenni ha insegnato informatica all’ateneo di Perugia e che da poco è passato alla Link Campus di Roma; vive da semprecittà pierfancescana e da tre anni è anche governatore della locale Confraternita di Misericordia. Lui e laessoressa Valentina Franzoni dell’Università di Perugia hanno esplorato le potenzialità del modello cineseper la generazione di codice, ottenendo risultati che aprono nuove frontiere nell’automazione e nello sviluppo software. Il 10 gennaio scorso, la societàha rilasciato la sua prima app chatbot gratuita per Apple Ios e Android e prima del 27 gennaio-R1 ha superato ChatGpt come app gratuita più scaricata sull’App Store Ios negli Stati Uniti.