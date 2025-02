Ilrestodelcarlino.it - L’incognita Usa sull’export: "Ma i dazi non cresceranno"

di Nicholas Masetti BOLOGNA "Non ci sarà un aumento deiUsa nei confronti dell’Italia dopo l’insediamento del presidente Donald Trump". Almeno per adesso. A dirlo è Lucio Miranda, presidente di ExportUsa, società di consulenza specializzata nell’offrire a imprenditori e aziende italiane i servizi necessari per avviare un’attività negli Stati Uniti. La realtà ha sede a Rimini, Bruxelles e New York e aiuta le imprese nazionali ad allagarsi per esportare e per vendere in America. Tanti i clienti anche nelle Marche e nell’Emilia-Romagna, tutti alla finestra in attesa dello scenario che si aprirà. Miranda, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’ombra deiincombe sulle imprese. "L’aumento deiper il momento non c’è stato. Secondo noi di ExportUsa, Trump con l’Italia non lo farà – dice –.