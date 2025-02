Quotidiano.net - Lily Collins, nata la prima figlia con la maternità surrogata: “Benvenuta al centro del nostro mondo”

è diventata mamma. “aldel, Tove Jane McDowell. Le parole non riusciranno mai ad esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibilee per tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo questo percorso. Ti amiamo all'infinito” hanno scritto sui social network l’attrice e il marito Charlie McDowell per annunciare la nascita della piccola. Una nascita che ha fatto e continua a far discutere, visto cheè diventata mamma attraverso la. “Grazie per tutti i messaggi gentili e per il grande affetto - ha aggiunto proprio il marito della star di ‘Emily in Paris’ -. Siamo al settimo cielo e immensamente grati. Per quanto riguarda i messaggi poco gentili sullae sulpercorso per avere un bambino: va bene non essere esperti in materia di surrogacy.