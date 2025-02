Ilfattoquotidiano.it - Lily Collins, la star di “Emily in Paris” è diventata mamma con la maternità surrogata: “Benvenuta al centro del nostro mondo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fiocco rosa pergrazie alla. L’attrice nota per “in” e il regista Charlie McDowell hanno dato nelle scorse ore la lieta notizia sui social. Condividendo una foto della piccola su Instagram hanno scritto: “aldel, Tove Jane McDowell. Le parole non esprimeranno mai la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madree per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il percorso. Ti amiamo fino alla luna e ritorno”.e Charlie McDowell hanno iniziato a frequentarsi nel 2019, l’anno dopo è arrivato il fidanzamento ufficiale e il 4 settembre 2021 si sono sposati in Colorado. Nell’annunciare le nozze l’attrice, che il pubblico ritroverà nella quinta stagione della fortunata serie Netflix, aveva speso parole piene d’amore per la sua dolce metà: “Siamo diventati ufficialmente l’uno dell’altro, per sempre.