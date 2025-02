Metropolitanmagazine.it - Lily Collins, la nostra Emily in Paris, è diventata mamma

è ufficialmente. all’inizio di questa settimana ha dato il benvenuto al mondo alla sua prima figlia tramite madre surrogata. La madre surrogata della star ha partorito all’inizio di questa settimana nella California settentrionale. e ha appena pubblicato un post sulla bambina. condividendo una foto che mostra la piccola avvolta in una coperta con il suo nome, Tove , scritto in lettere dorate su una coperta biancada madre surrogata“Benvenuta al centro del nostro mondo Tove Jane McDowell. Le parole non potranno mai esprimere lainfinita gratitudine per laincredibile madre surrogata e per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino. Ti amiamo fino alla luna e ritorno.”è sposata con Charlie McDowell, figlio di una coppia di attori vincitori del Golden Globe, Malcolm McDowell e Mary Steenburgen , e figliastro della leggenda della sitcom Ted Danson.