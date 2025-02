Velvetgossip.it - Lily Collins di Emily in Paris annuncia la nascita della sua bambina: scopri il nome scelto!

Leggi su Velvetgossip.it

, l’amatissima protagonistaserie Netflix “in”, ha recentemente condiviso una notizia emozionante che ha riempito di gioia i cuori dei suoi fan: è diventata mamma per la prima volta. Con un annuncio toccante pubblicato sui social media, l’attrice 35enne ha rivelato di aver dato il benvenuto a una, Tove Jane McDowell, nata tramite madre surrogata. La piccola è frutto dell’amore trae il marito Charlie McDowell, regista di 41 anni, con cui è sposata dal settembre 2021.La coppia ha utilizzato Instagram per comunicare al mondo la dolce notizia, accompagnando il post con una fotoneonata. Nel messaggio,ha scritto: “Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell. Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine alla nostra incredibile madre surrogata e a tutti coloro che ci hanno aiutato in questo percorso.