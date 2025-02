Sport.quotidiano.net - L’idea è stata di puntare su giocatori di maggior carattere. Già pronti Paghera, Molina e Nina. Con loro una Spal più grintosa

Con Fabrizio, Christiane Juan Ignacionasce unada battaglia. L’intenzione di mister Dossena è infatti di schierare una squadra die sostanza e attributi, che sostituisca il fioretto con la sciabola. L’ingaggio diè lo specchio del desiderio dell’allenatore di rivoluzionare la linea mediana. Se inizialmente si puntava sulla tecnica e i piedi buoni dei vari Igor Radrezza, Marcel Buchel e Omar El Kaddouri, ora le priorità sono cambiate completamente. Il perno centrale è infatti destinato ad essere un mediano vecchio stampo come, che ieri ha firmato un contratto di un anno e mezzo col club biancazzurro. Il centrocampista nato a Brescia e cresciuto calcisticamente nella squadra della propria città, nel corso della propria carriera ha collezionato ben 244 presenze in serie B con tante maglie diverse, per poi tornare a indossare quella delle Rondinelle.