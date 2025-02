Ilfoglio.it - Libere e un po’ bastarde (se ci va), la fortuna di essere donne per Rossana Campo

L’amore è schiavitù, l’amore è un laccio che ci inventiamo quando non abbiamo il coraggio di vivere la nostra vita in piena libertà, aggiunge Gloria. Ah, riempitemi il bicchiere, dico io., “e un po’” (Bompiani, 145 pp.) Betti vive a Parigi, fa la sceneggiatrice, ha molte amiche molto amate e vive una storia semi segreta con la bella Leila, sposata a un uomo alto e magro, in una casa piena di libri in cui una sera Betti viene invitata a cena. Ma questa è una parentesi, il centro della vita sono le amiche e i loro tormenti, disastri, tradimenti, avventure, consolazioni e grandi amori. Non stiamo parlando di ventenni, grazie al cielo. Siamo davanti anel pieno dell’età adulta, capaci di avere a che fare con il proprio corpo e anche con il pensiero dell’invecchiare.