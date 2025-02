Ilgiorno.it - L’ex presidente Rai Zaccaria: "Una partita come tante. Restiamo la prima squadra"

Roberto, il derby, lo vive sempre da appassionato pacato. Il nerazzurro è parte della sua vita, solo una volta, forse, ha avuto un valore superiore: "Era il 2001, mancavano due giorni alle elezioni. Allora eroRai, ero convinto che in campo andasse anche qualcosa di più. Il Milan era di Silvio Berlusconi, candidato del centrodestra, l’Inter di Massimo Moratti, non un politico ma un uomo chiaramente di sinistra. Quel derby poteva essere l’apoteosi di quelle due anime in gioco. Invece finì 6-0 per il Milan, una vera disillusione". Una stracittadina che passò alla storia per altri motivi.la sua passione l’ha anche raccontata nel suo libro “Un professore chiamato“, un affresco tra università, arte, tv, politica, accoglienza e integrazione, cinema e. Inter.