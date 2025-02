L’ex ostaggio di Hamas | Mi hanno tenuta reclusa nelle strutture dell’Unrwa senza cure mediche

Leggi su Open.online

Emily Damari, una degli ostaggi liberati disostiene di essere stataprigionieradelle Nazioni Unite a Gaza. La ragazza israelo-britannica rilasciata negli scorsi giorni lo ha affermato in una telefonata con il primo ministro britannico Keir Starmer. Nel corso della conversazione, la 28enne ha dichiarato di essere stata tratpertinenze, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, dopo essere stata catturata negli attacchi del 7 ottobre,che le siano state fornite, ma solo una bottiglietta di disinfettante, nonostante fosse ferita alla gamba e alla mano da colpi d’arma da fuoco. In una nota, l’Unrwa ha affermato che le dichiarazioni di Damari sono «molto serie», ribadendo di aver più volte chiesto indagini indipendenti su comeutilizzi ledelle Nazioni Unite.