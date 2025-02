Padovaoggi.it - L’ex Monastero Santa Chiara diventa hub di servizi per la terza età

A Montegrotto Terme l'anticosi trasforma in un centro di supporto per gli anziani. Dal 6 febbraio prende il via "Terzo a chi?", un innovativo progetto che porta nel cuore delle Terme Euganeeessenziali e momenti di aggregazione dedicati alla popolazione senior.