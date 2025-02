Agi.it - L'ex legale di Alessia Pifferi, "era dominata dalle psicologhe"

AGI - Ledel carcere di San Vittore avevano assunto il "dominio" diprima che venisse condannata all'ergastolo per avere fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio del 2022. Lo racconta l'ex avvocata della donna, Solange Marchignoli, nel verbale agli atti della chiusura dell'indagine notificata nei giorni scorsi a quattro, all'avvocataPontenani e a un consulente per i reati, a vario titolo, di falsa testimonianza e false dichiarazioni o attestazioni in atti all'autorità giudiziaria. L'accusa in sostanza è quella di avere voluto creare le premesse per chiedere e ottenere a processo una perizia psichiatrica e provare a evitare la pena del carcere a vita. Marchignoli ha assistitodal luglio 2022 al gennaio 2023. "Ci fu un cambiamento di atteggiamento da parte di- spiega al pm Francesco De Tommasi il primo febbraio 2024 nel verbale letto dall'AGI - nel momento in cui ha iniziato questi colloqui con leGuerzoni e Marazzi.