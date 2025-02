Sport.quotidiano.net - L’ex ct al country con locatelli e maccarone. Mancini, passione per il padel

Leggi su Sport.quotidiano.net

Robertoe non solo lui, alClub di Villanova di Castenaso.ct azzurro in campo, a giocare a, con gli amici di sempre, Mario Trebbi (con il quale dovrebbe far coppia in occasione dell’Illumia Cup), Tomase Massimo. Grande spettacolo in campo. Pare che la sfida si sia chiusa con un pareggio, ma gli sfottò, tra le due coppie, di giocatori e di amici, non sono mancate. Spettacolo particolare, da domani mattina, alle 8, e per due giorni al. Che sarà aperto ai soci, ovviamente, ma ci sarà la possibilità anche per i semplici curiosi di accedere alla struttura. Il motivo? Domani e lunedì, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup – i trofei che l’Italia ha vinto pochi mesi fa – saranno in bella vista. E ci sarà la possibilità di posare anche ai trofei che hanno attestato, una volta di più, la grandezza di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Jasmine Paolini e Sara Errani.