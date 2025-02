Formiche.net - L’Europa di fronte alla nuova politica estera Usa. Per Mayer è un’opportunità

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha confermato in questi giorni che ladell’amministrazione Trump si concentrerà prioritariamente sull’emisfero americano.Questa scelta costituisce una straordinaria opportunità perperché essa potrebbe occupare – almeno in parte – il vuoto determinato dal disimpegno degli Stati Uniti in diverse parti del mondo.Non è ancora chiaro se e come Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intenda sfruttare gli spazi creati damericana per affermare un ruolo globale delnel mondo.Nelle cancellerie europee domina ancora il pessimismo perché non si è compreso che c’è oggi un’occasione unica per costruire finalmente unaeuropea autorevole e assertiva.È chiaro che non bastano né Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, né Kaja Ks, Alta rappresentante europea, per innescare una svolta storica di questa portata; è indispensabile la forte volontàdei maggiori leader europei.