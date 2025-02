Ilgiorno.it - L’esposto contro la sindaca: "Un’area verde cancellata dai lavori del cantiere privato"

Leggi su Ilgiorno.it

Un esposto alla Procura per fare luce su quanto accaduto in occasione dell’abbattimento dell’ex hotel Vecchia Brianza in corso Isonzo per lasciare spazio a un supermercato già in esercizio. È l’iniziativa dei gruppi consiliari di centrosinistra (Seveso Futura, Lista Butti, Partito democratico), che chiedono le dimissioni immediate dellaAlessia Borroni. "Non è stata in grado di tutelare gli interessi della città – afferma Giorgio Garofalo (Seveso Futura) –, ora è doveroso che si faccia da parte". La vicenda, almeno per quanto riguarda le accuse mosse dai consiglieri di minoranza, è piuttosto semplice. In corso Isonzo sorgeva l’hotel Vecchia Brianza. Nel 1998 la società aveva firmato una convenzione con il Comune, impegnandosi "a cedere gratuitamente l’area di standard urbanistico".