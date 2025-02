Ilfattoquotidiano.it - L’esercito israeliano ha un nuovo capo: nominato Eyal Zamir da Netanyahu e Katz

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha un. Il premierBenjamine il ministro della Difesa Israelhanno annunciato sabato sera che il direttore generale del ministero della Difesa, il maggiore generale, è stato scelto per sostituire l’attualedi Stato Maggiore dell’Idf Herzi Halevi. Oltre a ricoprire il più importante ruolo non politico al ministero della Difesa, che gli ha permesso di controllare gran parte delle relazioni internazionali di Israele in materia di difesa e di rafforzamento delle forze negli ultimi due anni,è stato in precedenza vice-dell’Idf,del Comando Sud e segretario militare del primo ministro., ricordano i media israeliani che hanno diffuso la notizia, arrivò secondo dopo Halevi nella corsa per la carica didell’Idf nel gennaio 2023.