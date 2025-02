Lanazione.it - L’Equestrian Centre di San Zeno ad alti livelli. Due giorni di gare, primi vip per il Toscana Tour

Arezzo Equestrianadssimi. A un mese dall’inizio delgià molti cavalieri e amazzoni sono arrivati ad Arezzo per prepararsi all’atteso evento internazionale, sfruttando i concorsi nazionali che ci saranno nel mese di febbraio. I binomi in gara nel concorso di questo weekend sono 460, un numerossimo per un evento nazionale e questo preannuncia una grande adesione anche al. Le iscrizioni si sono aperte proprio in questi. Tanti stranieri e big dell’equitazione, ma anche molti cavalieri e amazzoni italiane che cercheranno di tenere alta la bandiera della nostra nazione. Ilpartirà il 5 marzo e terminerà il 13 aprile con una sola pausa dal 17 al 23 marzo. Sono previsti Csi a una, due e tre stelle con montepremi importanti che saliranno con il salire dell’altezza degli ostacoli e delle difficoltà tecniche del percorso.