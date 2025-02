Lanazione.it - L’entrata di Estra nel Consorzio. Rowan: "Ora due gare chiave"

Leggi su Lanazione.it

entra a far parte delPistoia Basket. Una notizia certamente interessante se non fosse che è arrivata alla vigilia della prima di due partite che possono decidere la stagione e dopo mesi di silenzio da parte della società. Alla luce di quanto accaduto dall’insediamento della nuova proprietà ad oggi, inutile fare l’elenco dei fatti che sono noti a tutti, del fatto che siamo di fronte ad una contestazione aperta nei confronti della società, di una squadra che ancora non è squadra, di fatti mai accaduti nella storia di Pistoia abbiamo fatto presente che magari i tifosi erano altre le risposte che avrebbero voluto avere in questo momento. Giusto parlare dell’ingresso dinelma lo sarebbe stato altrettanto anche una doverosa spiegazione di quanto accaduto, di come affrontare il resto della stagione.