Lekovic mette nei guai il Monza: il Verona passa con un autogol. Palacios c'è!

, per la ventitreesima giornata di Serie A, va alla squadra ospite. A decidere è il clamorosodinel primo tempo. In campo c’è ancheal debutto.DEBUTTO – Dopo la sfida salvezza di ieri sera fra Parma e Lecce, la ventitreesima giornata di Serie A ospita un altro importante scontro:. La prima cosa da segnalare all’U-Power Stadium è la presenza di Tomas, schiarato immediatamente titolare a destra nel trio difensivo di Salvatore Bocchetti. Solo tre giorni fa era stato ufficializzato il trasferimento del giovane argentino dall’Inter al club brianzolo.rimarrà in campo fino all’82’ di, quando verrà sostituito da Mirko Maric.0-1EPISODIO – In campo vige un sostanziale equilibrio sin dai primi minuti, anche se la squadra ospite appare più propositiva in fase offensiva.