Ilgiorno.it - Legnano, barba e capelli dal 1985: “Ho imparato il mestiere da piccolo, a 12 anni ho fatto il primo taglio”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Non solo. Ma anche colore, pieghe, permanenti e stirature. Un flusso di lavoro lungo 40, solamente interrotto dal periodo Covid. Alberto Casale, titolare di “Saloon 2000”, ne va fiero. Il parrucchiere uomo-donna di via Ciro Menotti 68 festeggerà, il 12 febbraio, 40di attività. “Ho avuto unnegozio in via Genova 72 - ricorda -. Ero prossimo a compiere 21, ma già avevo maturato una discreta esperienza”. Alberto inizia la professione praticamente da bambino. “Terminate le elementari, nelle vacanze estive i miei genitori non volevano che bighellonassi in mezzo alla strada. Così mi mandarono da un barbiere, come garzone. Lì imparai a tagliare la. Da allora non ho più smesso. Quando poi mi iscrissi alle scuole medie, la mia routine è presto detta: a scuola al mattino, a bottega al pomeriggio, alla sera i compiti.