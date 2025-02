Lanazione.it - L’economia e la crisi sul territorio. Giù le imprese. "Preoccupazione"

Leggi su Lanazione.it

I numeri certificano le difficoltà delsul. "Il calo delle aziende nella provincia di Pistoia, in controtendenza rispetto all’andamento regionale, è un elemento che ci preoccupa. Lesono la linfa vitale di unche, senza il loro impulso, rischia gradualmente di atrofizzarsi". È quanto afferma il presidente di Confcommercio Gianluca Spampani (foto in alto), commentando così gli ultimi dati diffusi da InfoCamere, che ritraggono la provincia in difficoltà nel 2024, in raffronto con l’anno precedente. In particolare, a Pistoia sono state registrate 30.940(-0,24%), mentre quelle attive risultano essere 26.991 (- 0,27%). Le iscrizioni sono state 1.716, mentre le cessazioni 1.790, con un saldo negativo di meno 74 aziende. Parametri, questi, che denunciano un affanno complessivo rispetto ad un contesto regionale che, invece, viaggia con il segno più.