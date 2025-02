Sololaroma.it - Lecce-Roma Primavera 0-2, Falsini esulta: Di Nunzio decisivo

Leggi su Sololaroma.it

Prosegue senza alcun tipo di sosta il Campionato, arrivato al suo 23° turno. Nella giornata di oggi 1 febbraio è scesa in campo anche la, desiderosa di confermarsi in cima alla classifica e dimostrare di essere la squadra più forte d’Italia a livello giovanile. I giallorossi hanno affrontato oggi alle 13:00 in trasferta il, squadra in piena metà della graduatoria. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei capitolini, abili a portare a casa i 3 punti con il minimo sforzo.Primo tempo in costante crescita per la Lupa, culminato con la rete del vantaggio da parte di Dial 39?. Sugli sviluppi di una punizione, Nardin appoggia per il centrocampista che scarica un tiro potente alle spalle del portiere salentino. Nella ripresa, i ragazzi guidati da Gianlucatengono botta e riescono anche a raddoppiare i conti con Bah all’89’, abile ad appoggiare un facile tap-in in porta.