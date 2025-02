Le terrazze panoramiche più belle di Roma | da qui vedrai un panorama mozzafiato

Leggi su Funweek.it

Per conoscere a fondonon basta solo ascoltare le canzoni di Antonello Venditti che ci fa ancora sognare con ‘capoccia’ trasportandoci dal ‘cuppolone’ al ‘fontanone’ passando per ‘la maestà der Colosseo’.Bisogna anche girare per le strade della capitale e capire quali sono i luoghi migliori da dove ammirare ildi: unsuggestivo e, che ha incantato anche il più grande paesaggista di tutti i tempi, William Turner.Leggi anche: —, il museo sotterraneo di otto piani unico al mondo: sarà alto quanto il Vittoriano E dove ammirare ildise non cominciando dai suoi storici sette colli?Dalla Terrazza Caffarelli,si stende ai tuoi piedi come un immenso libro di storia aperto. L’aria frizzante, il profumo dell’erba e la vistasui Fori Imperiali ti faranno vivere un’esperienza indimenticabile.