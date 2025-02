Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 1 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Potrete portare avanti gli impegni con una certa facilità, ma dovete stare attenti a Marte che vi rende nervosi e troppo sensibili. Questa sensibilità vi fa percepire l'umore degli altri, che poi assorbite come una spugna e così diventate vulnerabili. È chiaro che non dovete reprimere le emozioni, soprattutto in amore, ma non dovete permettere di dominarvi completamente. Oggi dovete affrontare la persona che potrebbe contribuire allo scatto finale per il successo. Toro Non vogliamo parlare di avversari, ma certamente avete qualche concorrente che vi ostacola nelle iniziative. Cercate di agire in modo silenzioso, non rivelate ancora un piano.