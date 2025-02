Ilrestodelcarlino.it - "Le stanno svuotando il conto". Era una truffa

Sono sempre più esperti, tanto da riuscire a clonare numeri di telefono e a fingersi funzionari della banca. A mettere in guardia i cittadini è una vittima, un 40enne di Formigine che spiega com’è caduto nella rete. "Sono stato recentemente contattato telefonicamente da un uomo: erano circa le 16.30. Era un numero che conoscevo e avevo in rubrica, ecco perchè ho abbassato le difese – ammette. Dall’altra parte c’era un sedicente operatore, purtroppo molto preparato che mi ha rassicurato: ‘non si allarmi – mi ha detto – ma i nostri sistemi hanno intercettato dei tentativi di pagamento all’estero che hanno ‘frizzato’ – ha detto, ma dobbiamo bloccarli’. Ci sono cascato perchè un mese e mezzo prima ero stato contattato effettivamente dalla mia banca per pagamenti sospetti. Da lì cera stata una fuga di dati evidentemente perchè questo millantatore, era in possesso di tutti i miei dati.