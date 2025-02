Bergamonews.it - Le prospettive economiche dell’Europa dal 2025 e nei prossimi anni alla luce del Next Generation EU: su quali settori puntare?

Si chiude una settimana ricca di eventi e di dati. Eventi che hanno visto la Fed lasciare invariati i tassi di interesse e la Bce abbassarli di ulteriori 25 bps, sulla scia del diverso andamento macro economico. Dati statunitensi che confermano uno scenario di crescita del Pil pari al 2.5% su base annua (in linea con quella potenziale), mercato del lavoro sano e in via di normalizzazione, atteso impatto delle politiche fiscali della nuova amministrazione che favoriscono le imprese e inflazione Pce core sotto controllo, hanno consigliato la Fed di lasciare i tassi ad un livello sufficientemente restrittivo (come ha sostenuto Powell) in attesa di verificare gli impatti sull’economia reale dei tagli di 100 bps effettuati da settembre. Le indicazioni del Fomc fornite nella riunione dello scorso dicembre, prevedono due tagli nelche, riteniamo, possano scattare nei meeting di settembre e dicembre.