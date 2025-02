Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Quattro parate strepitose di Sorzi, ma quel 2-0.... Bene Saporetti: entra e si procura il penalty

6,5. Meriterebbe almeno un punto in più perché se finisce solo 2-1 il merito è di almenosue clamorose(strepitosala da terra su Carpani in area picocla). Però la con conclusione di Carpani del 2-0,la che manda i biancorossi al tappeto, gli passa sotto la pancia sul suo palo. ROSSINI 6. Marsura è on fire solo in avvio, poi scala a sinistra per limitare Silipo. Mette un cross al bacio di l’occasione di Gerbi, fra gli ultimi a mollare. ZAGNONI 6. Aiuta su Corazza con qualche licenza da brivido in impostazione. PANELLI 5,5. Una paura in avvivo quando va a terra e si tiene la spalla dopo aver chiuso su Marsura. Gara di sostanza ’sporcata’ damancato rinvio da cui nasce la rete del 2-0. VERZA 5. In evidente difficoltà su Silipo, dopo 16’ Serpini lo dirotta a destra ma da lì l’Ascoli crea tre occasioni di fila fra cui il gol.