Le mostre d' arte e i musei gratis a Milano da non perdere a febbraio

Domenica 2, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita deistatali ae in Lombardia per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare ie i parchi archeologici statali. Maoffre anche diversedegne di nota. Ecco una selezione.Galtrucco. Tessuti, moda, architetturaPalazzo Morando Via Sant’Andrea, 6 Date: 13.12.2024 – 15.06.2025Un’esposizione che intende far rivivere gli anni dell’attività artistica e commerciale del marchio Galtrucco, raccontata in un percorso narrativo che inizia negli anni Venti del Novecento, seguiti da avvenimenti storici cupi come la Seconda guerra mondiale, ma anche dalla ripresa economica degli anni Sessanta fino agli inizi del nuovo millennio.