Cultweb.it - Le microplastiche? A lungo andare danneggiano il cervello

Leggi su Cultweb.it

Le, minuscoli frammenti di plastica presenti ovunque nell’ambiente, stanno confermando sempre di più il loro status di minaccia per la salute umana. Recenti studi hanno rivelato che queste particelle non solo penetrano nel nostro organismo, ma tendono ad accumularsi nel, con possibili conseguenze dannose atermine. Queste scoperte sollevano interrogativi urgenti sugli effetti dellesul sistema nervoso e sulla necessità di approfondire la ricerca in questo campo.Plastica in mare (fonte: Unsplash)Del perché la plastica inquini l’ambiente e sia pericolosa ve lo avevamo già raccontato qui. C’è di più, però. Un’analisi condotta dall’Università del New Mexico ha esaminato campioni diumano raccolti nel 2016 e nel 2024, rilevando una presenza crescente dinel tempo.