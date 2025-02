Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Pablo Indeciso Dopo La Proposta Dei Figli!

Ledel: idigli domandano di richiedere la custodia esclusiva per allontanarsi da Jimena. L’avvocato va in crisi e Julia è delusa da lui!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate,sarà messo di fronte ad una scelta difficile da parte dei suoi. Sempre più in difficoltà con Jimena, infatti, i ragazzi gli chiederanno di iniziare a combattere per la custodia esclusiva. Julia non sarà felice di vedere il modo in cuisi sta comportando. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Il caso di Eloisa diventa sempre più complicato. La strategia utilizzata da Camilo per cercare di vincere tutto nel caso e riconquistare la sua reputazione si dimostra ancora più fallimentare del previsto.