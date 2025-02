Lortica.it - Le illusioni dell’economia e la realtà dei numeri

Accendo la televisione e sento dire che la Spagna cresce più dell’Italia, della Francia e della Germania.In percentuale rispetto al PIL, questo è vero, ma occorre considerare alcuni fattori. Durante la pandemia di COVID-19, nel 2020-2021, la Spagna ha subito il tracollo economico più pesante tra queste nazioni, quindi oggi beneficia di un rimbalzo più marcato. Inoltre, la crescita percentuale va interpretata con attenzione: se un paese con un PIL di 100 cresce del 2%, arriva a 102; mentre un paese con un PIL di 200, per ottenere lo stesso 2%, deve crescere di 4 punti, arrivando a 204.Francia e Germania, inoltre, stanno subendo gli effetti economici della transizione ecologica. La Francia ha visto limitate le sue opportunità di sfruttamento delle risorse africane a causa della crescente influenza di Russia e Cina, sia in ambito finanziario che per l’accesso alle materie prime.