Le foto di Vivian Maier vivono | per i suoi 99 anni mille palloncini

Nuova settimana di mostra per “Unseen. Lemai viste di“ al Belvedere della Villa Reale di Monza, la più grande esposizione mai dedicata in Italia alla pioniera della street photography, è prorogata fino al 21 aprile 2025. Sabato 1 febbraio sarà una giornata speciale: nel giorno in cuiavrebbe compiuto 99, 1.000colorati personalizzati per l’occasione saranno liberati negli spazi del Belvedere a disposizione gratuitamente dei visitatori che vorranno portarsi a casa un ulteriore ricordo della mostra Unseen. In mostra in 220 scatti, divisi in 9 sezioni, che esplorano i temi e i soggetti caratteristici dello stile di, dagli autoritratti alle scene di strada, dalle immagini di bambini alle persone ai margini della società. Se confrontarsi con le opere di una grande artista è sempre occasione di crescita, affidarsi a una guida esperta lo è ancora di più.