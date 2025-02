Quotidiano.net - Le follie della parrocchiana innamorata: il prete perseguitato per anni la porta a processo

Genova, 1 febbraio 2025 – Voleva essere più di una semplice. Di quel, di quasi 20più giovane di lei si era ‘’. L’infatuazione è diventata una vera e propria ossessione. E non è bastato al poveretto,di telefonate e tentativi di approccio, cambiare più volte città. Una donna di 72è finita aa Genova con l’accusa di stalking nei confronti del prelato. La bizzarra vicenda inizia nel 2015, quando l’uomo è parroco nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. Il sacerdote entra nelle miresignora, che per attirare la sua attenzione arriva a fingersi malata terminale. “Mi mancano 4 mesi di vita”, gli dice, convincendolo a darle il numero di telefono per un “conforto spirituale”. L’atteggiamentodonna però si fa subito ambiguo.