Le curiosità Giocare a pranzo? Agli azzurri resta ’indigesto’

Quello delle 12.30 domenicali è un orario rimasto spesso ‘indigesto’ all’Empoli. Glihanno infatti vinto solo una delle ultime 14 gare giocate in questa fascia oraria di domenica (4 pari e 9 sconfitte il bilancio dellenti partite), guarda caso sempre in trasferta. Si tratta della sfida del 12 novembre 2023 al Maradona di Napoli contro i partenopei, superati 1-0 grazie alla perla di Kovalenko nel recupero. In ben 10 di queste partite, addirittura, il club azzurro non è nemmeno riuscito a trovare la via del gol. Tra l’altro nel match di domani Juventus ed Empoli sonoantipodi di una speciale classifica, quella che riguarda il possesso palla: i bianconeri infatti la comandano con una durata media delle proprie sequenze di passaggi di 15,2 secondi, mentre glisono ultimi con 7 secondi.