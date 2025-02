Linkiesta.it - Le conversazioni registrate dai lavoratori in ufficio

Leggi su Linkiesta.it

Può capitare che un dipendente abbia la necessità di agire in giudizio per tutelare i propri diritti, negati dal datore di lavoro. Il riconoscimento di questi diritti, tuttavia, non può prescindere dalla presenza di elementi di prova in grado di suffragare le richieste dei dipendenti. Oltre ai testimoni e ai documenti scritti, ipossono depositare anche delleinall’insaputa dei propri colleghi o responsabili?La risposta, come spesso accade quando si parla di diritto, è dipende. Secondo quanto affermato da numerose sentenze, infatti, un dipendente può utilizzaredi nascosto, senza il consenso dei colleghi, se tale utilizzo è finalizzato alla tutela giudiziale di un diritto. Inoltre, il dipendente deve essere presente durante la conversazione oggetto di registrazione.