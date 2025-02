Metropolitanmagazine.it - Lazza chiude il Locura Tour al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery)

Dopo il successo dell’Ouver-ha aperto un 2025 che si preannuncia all’insegna dei live, riabbracciando il pubblico con unnei pala, che ha avuto come tappa conclusiva ildi, le foto del concerto aldiLo scorso settembre il Piazzale Angelo Moratti di Milano aveva ospitato ilOpera 1, live andato sold out in pochissimi minuti, nel quale il rapper meneghino presentava brani inediti insieme agli ospiti Ghali e Sfera Ebbasta, contenuti nell’album. Partito lo scorso 6 gennaio da Mantova, ilha collezionato sold out per tutte le date previste nei palastivale, a seguito del grande successo ottenuto dall’artista con l’album Sirio, certificato disco di diamante (primo rapper solista ad ottenere questo risultato) e la consacrazione al grande pubblico ottenuta con la partecipazione al 73° Festival di Sanremo, dove ha raggiunto il secondo posto con Cenere.