Tvplay.it - Lazio, colpo a sorpresa per Lotito: sorpasso su una rivale di Serie A

Leggi su Tvplay.it

Lasogna unin chiusura di mercato:ha un nuovo obiettivo e punta a sorpassare unadiA per la corsa al talento dall’estero.In questi anni Claudioci ha abituato ad acquisti sorprendenti, capaci di soddisfare sia le necessità finanziarie del suo club sia quelle tecniche. E con unareduce da un’ottima seconda metà di 2024, attualmente al quarto posto della classifica diA, il patron biancoceleste è pronto a undi grande prospettiva. Giusto in tempo per il finale del mercato invernale, il presidente dei capitolini vorrebbe provare a fare uno sgarbo a unapersu unadiA. (LaPresse) TvPlay.itLa rosa a disposizione di Baroni è ottima e sta regalando grandi soddisfazioni al suo allenatore e a tutti i tifosi, ma c’è ancora spazio per migliorare.