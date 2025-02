Linkiesta.it - Lavori su pellicola tra gusto, trasparenza e quiet luxury

Ci sono le impressioni di Gaia Bonanomi, le sfumature di colore di Camilla Ferrari, la forza delle immagini di Stefano Guindani, l’estetica cinematografica di Giulia Mantovani e l’ironico urban-style di Nicolò Parsenziani. Cinque fotografi, cinque sguardi diversi per età, esperienze e formazione, riuniti insieme per la mostra “Framing Light: Exploring the Essence of Vision through Italian Photography”, aperta al pubblico un giorno soltanto, l’8 febbraio, dalle 13 fino alle 22, all’interno della Sala dei Tessuti, nell’elegante palazzo anni Venti di via San Gregorio a Milano (ingresso libero). Un progetto voluto da Marcolin, azienda leader nel mondo dell’eyewear, per raccontare al pubblico i tre valori della collezione WEB Eyewear, house brand del gruppo:. Un modo anticonvenzionale per raccontare un prodotto attraverso i valori che lo rappresentano, ma senza mai mostrarlo.