Bergamonews.it - Lavori in via Maironi da Ponte: la linea 3 di Atb cambia il percorso

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. ATB Mobilità informa che, dal 3 febbraio al 15 luglio, i collegamenti della3 da e per Bergamo subiranno importanti modifiche a causa della chiusura di viada, nel tratto compreso tra via Valverde e Porta San Lorenzo, dovuta aidi rifacimento della condotta di Algua da parte di Uniacque.Per tutta la durata dei, dunque, le corse della3 raggiungeranno Città Alta percorrendo viale Giulio Cesare, piazzale Oberdan, via Verdi, via Locatelli, viale Vittorio Emanuele, viale delle Mura, via San Giacomo, piazza Mercato Scarpe (ritorno da via Petrarca lungo ildi andata) e saranno garantite nelle seguenti fasce orarie con frequenza di ‘45 minuti e partenze dal capodi Ostello:– Per quanto riguarda l’orario invernale solare (dal 3 febbraio al 29 marzo) nei giorni feriali le corse saranno garantite dalle 7:30 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 14:00 e nei giorni festivi dalle 7:30 alle 19:45, per l’attivazione della ZTL di città alta.