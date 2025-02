Ilrestodelcarlino.it - Lavori all’ospedale Diotallevi. Chiusura del cantiere a dicembre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al presidio ospedalierodi Montegiorgio, stanno procedendo speditamente. Questo almeno è quanto emerso in seguito al sopralluogo effettuato ieri mattina dalla direttrice sanitaria dell’Ast Fermo Elisa Draghi, dal direttore dell’area tecnica Rocco Tirabasso, insieme al geometra Fabio Perini, che hanno effettuato una visita dell’edificio per verificare lo stato di avanzamento deiai piani terra e seminterrato della struttura sanitaria. Presenti al sopralluogo anche il sindaco Michele Ortenzi e il suo vice Alan Petrini. Iprevedono, al piano seminterrato, con due accessi: sia dall’ingresso principale del presidio ospedaliero, sia un secondo ingresso autonomo, la realizzazione di otto ambulatori per i medici di medicina generale, infermeria, sala d’attesa, servizi igienici, corridoio centrale, segreteria.