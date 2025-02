Lanazione.it - Lavachiara in casa. La Fenice attende il Sorms San Mauro

Leggi su Lanazione.it

Giocano oggi e tutte tra le mura amiche le formazioni pistoiesi di serie D. Per la seconda giornata di serie D femminile, dalle 21.15 lasi confronterà con il Giannini Giusto Porcari Volley al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano; dalle 21, alla palestra Anna Frank di Pistoia, sarà la volta di Pistoia Volley LaVolley Sana Signa. Prende avvio il girone di ritorno in serie D maschile: dalle 18, alla palestra Anna Frank di Pistoia, ecco Club Mazzoni – Lupi Santa Croce. "Siamo pronti a giocare con Porcari – asseriscono dall’entourage borghigiano –, contro una rivale reduce dal successo netto sullae che vorrà riscattare il k.o. incassato all’andata. Tra l’altro, nelle fila lucchesi troveremo molte ex". Avranno il dente avvelenato? "Avremo la rosa-giocatrici al completo", informano dalla".