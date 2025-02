Terzotemponapoli.com - Laudisa e Agostinelli a Stile TV su di un Napoli più convinto dopo le gara di Atalanta e Juventus

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo, giornalista “Fare cronaca significa seguire gli alti e i bassi delle trattative e i social offrono l’opportunità a troppi di mettersi in mostra senza riflettere su ciò che dicono. Non solo il, tutte le squadre che devono fare mercato non hanno ancora chiuso. Non è gracile convincere Garnacho, così come Adeyemi che deve fare i conti con la moglie che non vuole lasciare i suoi fan. Parliamo di due giocatori di grande livello, ma se non arrivassero loro, varrebbe davvero la pena occupare la casella con una pedina tanto per fare numero? Credo che alla fine Conte avrà la parola finale anche perché si è mosso e si sta muovendo in prima persona per convincere i giocatori”.