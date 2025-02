L’attore di Gomorra dietro la truffa del finto maresciallo | così la banda terrorizzava e derubava gli anziani

Leggi su Open.online

Sono 21 le persone arrestate dai carabinieri di Genova, nell’operazione «2 ottobre», in omaggio alla Festa dei nonni. Colpita unaspecializzata in truffe agli, guidata da Monca Mastroianni e Alberto Macor, già attore nel film «» di Matteo Garrone.Che parte ha fatto Alberto Macor inNel film, Macor ha interpretato una delle scene più potenti della pellicola. Si tratta di quella con i fucili a bordo lago, dove Macor interpreta un delinquente in cerca del suo spaio nella criminalità. Il personaggio finirà male, come il suo amico Ciro, detto Pisellino. Quando i due decidono di sfidare il clan dei Casalesi, vengono uccisi. Macor ha anche avuto una piccola parte nel film «L’Intrusa» di Leonardo di Costanzo. Ma come ricorda Repubblica, il suo curriculum criminale è indubbiamente più ricco di quello artistico: 18 truffe tra il 2016 e il 2017, ancora una nel 2021, poi una condanna per resistenza a pubblico ufficiale nel 2022, e poi rapina e associazione a delinquere.