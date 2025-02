Laspunta.it - Latina, ex Svar “Bonifica mai partita” Le critiche di Maria Grazia Ciolfi (5stelle)

“La riqualificazione del sito dismesso dell’exè finita nel dimenticatoio“. A richiamare l’attenzione sulla situazione di degrado in cui ancora versa l’area alle porte die sull’inerzia del Comune rispetto allae al recupero del sito è il capogruppo del M5S,.“È passato più di un anno dall’intervento di pulizia effettuato dal Comune con taglio della vegetazione incolta, disinfestazione e rimozione dei cumuli di rifiuti. Un primo step consentito da una variazione di bilancio – ricorda la consigliera – e annunciato in pompa magna dall’assessora Nasti e dalla Sindaca. Proprio quest’ultima assicurava, in un secondo tempo, ladell’area con demolizione dell’immobile all’interno del perimetro e ripristino della recinzione. Ma questo secondo tempo non è mai partito “.