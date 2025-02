Sport.quotidiano.net - L’Atalanta rallenta dopo le fatiche europee. Il pari con il Toro blinda il terzo posto

Bergamo, 1 febbraio 2025 –con il quarto pareggio nelle ultime cinque settimane, sbattendo contro il muro difensivo del Torino in un 1-1 giusto alla fine, ma con il grande rammarico del rigore fallito a un quarto d’ora dalla fine da Retegui, con respinta di Milinkovic Savic. Dea terza a 47 punti, quasi in solitaria ormai, che ha risentito delle energie spese mercoledì sera nel 2-2 a Barcellona e che sta pagando un dazio importante agli infortuni e ai problemi fisici. Kossounou e Scalvini fuori fino a maggio, Lookman out in questo mese di febbraio, oggi Zappacosta e Carnesecchi costretti a dare forfait il primo per influenza e il secondo nel riscaldamento per un risentimento agli adduttori, poi Kolasinac fermato anche lui da problemi muscolarimezz’ora. Gasperini ha raschiato il fondo delle energie dei titolari, dando spazio a Brescianini per far rifiatare Pasalic, e nel finale, non avendo attaccanti - in attesa di Daniel Maldini che in mattinata ha firmato il contratto e da domani sarà a disposizione - ha dovuto ricorrere a Gianluca Scamacca, a sorpresa in campo nei dieci minuti finali, 178 giornil’infortunio del 4 agosto a Parma con la rottura del legamento crociato.