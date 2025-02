Inter-news.it - L’Atalanta frena col Torino: Retegui si è divorato un calcio di rigore

non va oltre l’1-1 contro ilal Gewiss Stadium. Mateoha sbagliato undidecisivo.TA – Dopo il pareggio contro il Barcellona in Champions League e aver pescato il Club Brugge agli spareggi,ritorna in campionato per sfidare ildi Paolo Vanoli. Al Gewiss partita viva sin dalle prime battute, con la Dea che trova il gol del vantaggio al ventesimo con l’ex Raoul Bellanova. Ma la rete dell’ex granata (ed ex Inter) viene cancellata dopo pochi minuti dal VAR. L’esterno aveva infatti tocca palla con il braccio. Ma la Dea non demorde e al 35? trova il gol del vantaggio, stavolta è buono: gol che arriva grazie al colpo di testa di Djimsiti. Ma a Bergamo è la giornata dei difensori, tant’è che dopo quattro minuti iltrova immediatamente il gol del pareggio e lo fa con il cileno Maripan.