Ilnapolista.it - L’Atalanta fa 1-1 col Torino nonostante il solito aiutino: il rigorino che Retegui si fa parare

Leggi su Ilnapolista.it

A Bergamonon va oltre l’1-1 con il. E per Gasperini le pessime notizie continuano. Kolasinac ha lasciato il campo dopo mezz’ora di partita per infortunio.Leggi anche: Gasperini nel silenzio generale è agli sgoccioli con, a giugno scade il contrattonon vinceil “”La Dea passa in vantaggio con Djimsiti che insacca di testa su calcio d’angolo di Bellanova. In precedenza, annullato un gol all’esterno per un tocco di mano.Illa pareggia subito, al 40’ è Maripan a segnare l’1-1, sempre di testa.ci prova in tutti i modi ma ildifende bene. L’episodio chiave al 73’ quando Piccinini fischia un rigore al. In areae Tameze si tirano la maglia. Furbo l’italo-argentino che si lascia cadere e Tameze non molla la divisa dell’avversario.