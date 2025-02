L’Arsenal Boss Arteta ha chiesto informazioni sull’interesse di Ollie Watkins prima dello scontro di Manchester City

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 16:08:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Mikelha confermato chestava attivamente cercando di portare un attaccantedella scadenza di trasferimento di lunedì, ma si è rifiutato di discutere le notizie di un’offerta perdi Aston Villa.I suggerimenti che Gunners avevano offerto £ 60 milioni per l’Inghilterra internazionale sono emersi poche oredella partita di Crunch Champions League di Villa con il Celtic mercoledì sera, una partita in cuiha segnato e ha perso un rigore in una vittoria per 4-2.Alla domandadelper l’ex uomo di Brentford oggi,ha dichiarato: “Sai che non parlerò di individui. Stiamo attivamente cercando di provare a trovare soluzioni in quella posizione e vedremo cosa porta il mercato.