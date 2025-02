Ilfogliettone.it - L’appello di Arianna Meloni: “Siamo la Compagnia dell’Anello, sosteniamo Giorgia”. FdI chiude la direzione nazionale

“L’anello è pesante: dobbiamo aiutarla a portarlo senza mai indossarlo”. Con questa immagine tratta da Il Signore degli Anelli,, sorella della premier e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha chiuso i lavori delladel partito, riunita per quattro ore in un centro congressi a due passi da Piazza di Spagna a Roma.L’anello del potere e il peso della leadership“Abbiamo l’anello del potere, ma quell’anello impone grandi responsabilità”, ha scandito, rivolgendosi a circa 200 dirigenti. Un riferimento non casuale al romanzo di Tolkien, da tempo considerato una sorta di “testo sacro” per gli esponenti più ideologici di FdI. La metafora dellaserve a ribadire un patto: unità attorno alla premier, soprattutto ora che il partito, dopo la “traversata nel deserto” all’opposizione, è diventato “il grande partito della Nazione”.